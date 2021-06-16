Validen Songül öğretmenin ailesine taziye ziyareti

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Songül öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Mehmet Makas, geçtiğimiz gün Erzincan’da attan düşerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Erzincan’ın İliç ilçesi Leventpınar köyünde gerçekleşen taziye ziyaretine; İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu da eşlik etti.
Acılı aile ile görüşerek taziyelerini ileten Vali Makas, başsağlığı ve sabır diledi.
Genç öğretmen Songül Özsöz'ün bağışlanan organları, 3 hastaya umut olmuştu.
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