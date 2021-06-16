Validen Songül öğretmenin ailesine taziye ziyareti

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Songül öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Mehmet Makas, geçtiğimiz gün Erzincan’da attan düşerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erzincan’ın İliç ilçesi Leventpınar köyünde gerçekleşen taziye ziyaretine; İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu da eşlik etti.

Acılı aile ile görüşerek taziyelerini ileten Vali Makas, başsağlığı ve sabır diledi.

Genç öğretmen Songül Özsöz'ün bağışlanan organları, 3 hastaya umut olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.