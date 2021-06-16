Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun (BESYO), Spor Bilimleri Fakültesi olmasının ardından Spor Bilimleri Fakültesi dekanlık görevine Prof. Dr. Murat Şat atandı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Murat Şat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Levent’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci eşlik etti.

Ziyarette Rektör Levent, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda müdürlük görevinde bulunan Doç. Dr. Eser Ağgön’e de yüksekokula yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarken, Dekan Şat’a da yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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