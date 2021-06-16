Özel öğrenciler projelerini sergiledi

Erzincan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapılarak özel öğrencilerin yapmış olduğu projeler sergilendi.

Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle 20192020 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı yapıldı. Açılan fuarda 25 proje sergilendi. Fuar alanında ayrıca özel çocukların bir yıl içinde yapmış olduğu atölye çalışmaları ve görsel sanatlar dersi etkinlikleri de sergilendi. Fuarı gezen misafirlere okulun müzik öğretmeni eşliğinde okul korosu tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu Proje Yürütücüsü Esin Dikmen sergi hakkında bilgi vererek, “Okul olarak özel öğrencilerimiz için en az sınırlandırılmış eğitim ortamları oluşturarak, toplumla uyumlu yaşayabilmeleri, bağımsız yaşamın becerilerinin kazandırılması ve bu süreçte paydaşlar arasında işbirliği yaparak, veliler dâhil bu süreçten geçen her bireyin mutlu olması misyonumuzdur. 130 özel gereksinimli öğrenciye hizmet vermekte olan okulumuz her yıl başvurusu yapılan 4006 TUBİTAK Bilim Fuarlarına 20192020 eğitim yılı için okulumuz 25 proje ile başvuru yapmıştır. 25 projemizin de desteklenme kararı verilmiştir. Pandemi koşulları sebebiyle 20192020 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarımızın açılışı bugün gerçekleştirildi. Fuar kapsamında toplamda 25 proje sergilenmiş olup okulumuz özel eğitim uygulama okulu olması sebebiyle sergilenen projeler daha çok öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz amaçlara hizmet eder niteliktedir. Özellikle çocuklarımızın günlük yaşam beceri öğretimine, bilişsel gelişimine ve motor gelişimine katkı yapacak materyaller hazırlanıp sergilenmiştir. Pandemi koşulları sebebiyle fuarımız çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin diktiği ağaçların olduğu okul bahçesinde açık havada gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, bilim fuarını gezerek okul korosunun müzik dinletisini dinledikten sonra, “Bu sergide emekleri olan değerli idareci, öğretmen ve öğrencilerin kıymetli çalışmalarına teşekkür eder, başarılar dilerim.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.