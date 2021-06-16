Erzincan’da Nükleer Tıp Merkezi hizmete açıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Nükleer Tıp Merkezi hizmete açıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Nükleer Tıp Merkezi’ni aktif hale getirmek için Nükleer Düzenleme Kurumunun belirtmiş olduğu yönetmelikler çerçevesinde yapılan dekontamine alanı, sıcak oda, ultrason odası, raporlama odası, ilaç hazırlama zırhlama ve cihaz yerleşim planlamaları neticesinde ruhsat alınarak hizmet vermeye başladı.

Nükleer Tıp Merkezinde, SPECT Gamma Kamera cihazı ile kalp, böbrek, akciğer, tiroid, karaciğer ve beyin gibi organların çalışma durumunu, anatomisini, fizyolojisini ve patolojisini göstermek için birbirinden farklı görüntüleme ilaçları ile görüntüleme yapılarak hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibinde kullanılmaktadır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Nükleer Tıp Merkezi’nde; 3 fazlı ve tüm vücut kemik sintigrafi, Miyokard Perfüzyon, MUGA, Tiroid sintigrafi, Paratiroid sintigrafi, MİBİ tümör tarama sintigrafi, Akciğer V/Q sintigrafi, MAG3, DMSA , DTPA Böbrek sintigrafi, Lenfo sintigrafi, Sentinel sintigrafi, kanama odağı belirleme sintigrafi, Meckel Divertikülü sintigrafi, Dakriosintigrafi Gastroözefagial Reflü sintigrafi, mide boşalma zamanı sintigrafi çekimleri yapılmaktadır.

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