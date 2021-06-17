Mahalle içerisinde görülen yılan korkuttu

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Erzincan merkezde bulunan Yunus Emre Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde görülen yılan mahallenin panik olmasına sebep oldu.

Erzincan merkez Yunus Emre Mahallesi’nde akşam saatlerinde görülen yılan korkuttu. Yılanı gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri bir süre çevrede yılanı aradılar. Bir evin bahçesinde görülen yılan, ekipler tarafından kısa sürede kıskaç aparat yardımı ile yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından götürülüp doğal yaşam alanına salınırken, mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.

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