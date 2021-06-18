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Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıf, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

İHA

Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıf, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

Coğrafi işaret başvurusu yapılan “Erzincan Kesme Kadayıfı” Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak, tescillendi.
Erzincan Kesme Kadayıfı için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılması kararlaştırılmasının ardından Erzincan Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Patent Enstitüsüne sunulan başvuru kabul edilmiş ve kesme kadayıfın resim olarak Erzincan iline ait olduğu tescillenmiştir.
Vali Mehmet Makas, Erzincan mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve patent başvuru süreci tamamlanarak, tescil edilen coğrafi işaretli Erzincan Kesme Kadayıfının ekonomiye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletirken, uzun yıllardır kesme kadayıf, yufka ve benzeri ürünlerin imalatını yapan bir firmanın sahibi Fatma Ballı, “2006 yılından beri eşimle bu işi yapıyoruz. İki kişi başladığımız bu işte şu anda 40 kişiyiz. Genelde yöresel ürünler üzerine çalışıyoruz. Yöresel ürünler derken; sırın, makarna, erişte ama şu anda yöresel ürünlerimiz içinde kesme kadayıf patent aldı. Çok mutluyuz. Daha çok istihdam sağlayacağını umuyoruz. Çevre ilçelere, illere de gönderiyoruz. Ürünlerimiz her yere gidiyor. Şu anda revaçta, herkes çok mutlu kesme kadayıfa patent aldığımız için. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Kesme kadayıfın hangi aşamalardan geçtiğini tarif eden Ballı, “Kesme kadayıfın önce hamuru yoğrulur. Hamurunda süt, yağ, yumurta, un, sirkeyi kullanarak yoğururuz. Daha sonra bu hamurumuzu biraz bekletip dinlendirdikten sonra bezeler halinde açarız. Biraz dinlendirdikten sonra bıçaklarla keseriz. Sonra da tepsiye güzelce tereyağı ve cevizle yaydıktan sonra fırınlarız. Fırından çıktıktan sonra, kadayıf soğuk şerbet ılık olacak. Üzerine döker afiyetle yeriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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