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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da yerinde aşı dönemi

İHA

Erzincan’da yerinde aşı dönemi

Erzincan’da yerinde aşı uygulamasının başlamasıyla beraber ilçelerde çalışan işçiler de aşı olmaya başladı.
Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerinde aşı uygulamasının başlayacağını duyurması üzerine, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan aşı ekipleri tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanlarının ardından yaklaşık bin 500 kişinin çalıştığı Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren madencilik şirketi işçilerinin aşılanmasına bugün itibari başlandı.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tüm aşı hakkı tanımlanmış vatandaşlarımızı, aşılarını yaptırarak Covid19 salgını ile mücadele etmeye davet ediyoruz.” denildi.
Covid19 aşı randevuları
Vatandaşlar, Covid19 aşısına ilişkin durumunu eNabız hesabından veya 2023'e SMS göndererek öğrenebilecek. Randevu sistemi tanımlanan ve aşı olacak vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), eNabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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