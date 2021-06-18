Erzincan’da yerinde aşı dönemi

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Erzincan’da yerinde aşı uygulamasının başlamasıyla beraber ilçelerde çalışan işçiler de aşı olmaya başladı.

Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerinde aşı uygulamasının başlayacağını duyurması üzerine, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan aşı ekipleri tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanlarının ardından yaklaşık bin 500 kişinin çalıştığı Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren madencilik şirketi işçilerinin aşılanmasına bugün itibari başlandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tüm aşı hakkı tanımlanmış vatandaşlarımızı, aşılarını yaptırarak Covid19 salgını ile mücadele etmeye davet ediyoruz.” denildi.

Covid19 aşı randevuları

Vatandaşlar, Covid19 aşısına ilişkin durumunu eNabız hesabından veya 2023'e SMS göndererek öğrenebilecek. Randevu sistemi tanımlanan ve aşı olacak vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), eNabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

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