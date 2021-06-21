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(ÖZEL) Erzincan’da, bataklığa saplanan inek kurtarıldı

İHA

(ÖZEL) Erzincan’da, bataklığa saplanan inek kurtarıldı

– Erzincan’da bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Erzincan’ın Yoğurtlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sulak arazide çoban hayvanlarını otlatırken sazlık alandan karşıya geçirmek istedi. Bu esnada bir inek bataklığa saplanarak olduğu yere yığılıp kaldı. Tüm çabalarına rağmen çamura saplanmış ineği bulunduğu yerden çıkaramayan çoban durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik uğraş sonucu ineği bulunduğu yerden yara almadan kurtardı. AFAD ekipleri, hayvan sahiplerini bu gibi yerlerden geçerken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ferdi Ayyıldız, “Hayvanları çoban yayarken, karşıdan karşıya geçirirken hayvanlar çamura saplanmış. AFAD ekibi, Erzincan Belediyesinden itfaiye ve jandarma ekibi geldi. Bütün arkadaşlar hep birlikte hayvanı kurtardık sağ salim. Herhangi bir sıkıntı yok, herkesten Allah razı olsun. Hayvanın sağlığı da yerinde, şükür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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