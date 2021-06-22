Erzincan’da ilçe milli eğitim müdürleri ile çevrimiçi toplantı yapıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında, il milli eğitim müdürlüğü müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımı ile çevrimiçi toplantı yapıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Çağımızın bilgi ve iletişim çağı olduğunu, okullarda yapılan faaliyetlerin okul web sayfalarında paylaşalım. Bildiğiniz gibi 2020 2021 eğitimöğretim yılında okul web sitelerinin etkin kullanımı oranlarına göre ilimiz 81 il içerisinde performans puan ortalaması baz alınan nihai sonuçlara göre Türkiye 2.si olmuştur. Okul sitelerini sürekli güncelleyen, etkin ve verimli kullanım için gayret gösteren, idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ederim.

TÜBİTAK projeleri Türkiye finalinde 3 proje götürdük, öğrenci başına en çok proje hazırlayan ilimizin ilçelerden de destek vermelerini bekliyoruz. Korana virüs kapsamında EBA destek noktaları ve kırsal kesimdeki okullarımızı açık tutarak destekleme ve yetiştirme kursları ile eğitime devam ettik. Sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerimizi yazarlarla buluşturduk, Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizi 20'nin üzerinde yazarla buluşturduk, buluşturmaya da devam edeceğiz. LGS sınavı sonuçları açıklandığında öğrencilerin yönlendirilmesi ve onlara rehberlik yapılması gerektiğini, sınavla öğrenci alan okullar dışındaki okullar tercih edilirken kendi ilçesinde bulunan okulları tercih etmesi daha isabetli olacaktır. YKS sınavlarında DYK kurslarına öğrencilerin %70 oranında katılım sağladığını, liselerin kontenjanlarının ortaokuldan mezun olacak öğrencilerin kontenjanlarına yeterli olduğunu ve yurtlarımızda da kalacak öğrencilerimizin de barınma konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklarını ifade etti. Telafide ben de varım uygulamasında kitap okuma etkinliği yapalım. YKS sınavları sonrası tercih ve danışmanlık hizmetleri çok önemli, yılların emeğinin değerlendirilmesi, teknik ve teknisyen ihtiyacı olan alanlara vurgu yapılması gerekiyor. Yetenekli ve ilgili öğrencileri mesleki teknik eğitime yönlendirelim. Bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar çok önemli ve her zaman üzerinde durulması gerekiyor" diye konuştu.

Toplantının son bölümünde sorucevap şeklinde değerlendirmeler yapılarak iyi dilek ve temenniler ile toplantı bitirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.