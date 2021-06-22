Erzincan Müftülüğü tarafından Yaz Kur’an Kursları personel bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Müftülük konferans salonunda, İl Müftüsü Burhan Çakır başkanlığında Yaz Kur’an Kursları personel bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, İl Müftüsü Vekili Serdar Buğday’ın gündemi okuması ve değerlendirmeleriyle başladı. Daha sonra İl Müftüsü Burhan Çakır personele hitaben Yaz Kur’an Kursları gündemi yoğunluklu olarak bir konuşma yaptı.

Gündemin okunması ve gündem maddeleri üzerindeki değerlendirmelerin ardından Yaz Kur’an Kursları seminerleri sunumunu Saliha Hatun Camii Müezzin Kayyımı Hatem Tarık Tercan; din eğitiminde ilke ve yöntemler, din hizmetlerinde iletişim ve rehberlik, mahremiyet bilinci, anlatıcının gücü, gündem başlıklarıyla Yaz Kur’an Kursları çalışma programını personele sunum eşliğinde paylaştı.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda ise aynı gündem maddeleri ile Erzincan’daki Kur’an Kursları öğretici ve yöneticileriyle toplantı yapıldı.

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