Diyanet Gençlik Merkezi bünyesinde yaz kampı düzenlendi

Erzincan İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi koordinatörlüğü tarafından yaz ayları süresince ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik farklı kategoriler altında yaz kampı düzenlendi.

Temel dini bilgilerin, çeşitli dini, ilmi, fikri ve kültürel konularda ele alınmış kitapların tahlili, film izleme, belgesel izleme, münazara, el becerileri ve oyun dersleri gibi alanlarda çeşitli ikramların da sunulmasıyla birlikte yürütülecek olan faaliyetlerle Diyanet Gençlik Merkezi çalışanları, öğrencilerin yaz ayları boyunca gelişim, öğrenme ve üretkenlik gibi konularda beceri edinmesine destek verecek.

Bu kapsamda düzenlenen bir açılış programıyla İl Müftüsü Burhan Çakır ilk dersi yaparak ve açılış konuşması ile start verdi. 20 kişilik öğrenci grupları halinde düzenlenen kamp etkinliklerine müftülüğümüz İl Müftü Yardımcısı Vekili Serdar Buğday ve İl Vaizi Servet Tiryaki de nezaret ettiler.

Maske mesafe temizlik gibi salgın hastalık tedbirlerine de titizlikle riayet edilen programın ikinci aşamasının müraacatları Diyanet Gençlik Merkezi’nin instagram hesabı üzerinden Kurban bayramını müteakip günlerde gerçekleştirilecek.

Program da ayrıca Erzincan İl Müftü Yardımcısı iken Trabzon İl Müftü Yardımcılığına tayini çıkan Ayşe Yılmaz için Gençlik Koordinatörlüğü tarafından bir veda etkinliği tertip edildi.

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