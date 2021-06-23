Erzincan’da Ezanı Güzel Okuma yarışması yapıldı

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl personel arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma yarışması Erzincan Müftülük Mescidinde yapıldı.
Erzincan İl Müftü Vekili Serdar Buğday, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğretim görevlilerinden İsmail Hakkı Sezgin, Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Durmuş, İl Vaizi Aydın Öçalan, İl Vaizi Servet Tiryaki’nin jüri olarak görev yaptığı yarışmada;
1. Burhan Eser / MüezzinKayyım, 2. Suat Meral / İmamHatip ve 3’ncü Ahmet Garip / MüezzinKayyım oldu.
Yarışmacılardan Burhan Eser MüezzinKayyım 31 Temmuz 2021 günü Erzurum'da yapılacak olan Ezanı Güzel Okuma Bölge yarışmasında Erzincan’ı temsil edecek. Yarışmacılar, yarışma sonunda kitap ödülüyle taltif edildiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.