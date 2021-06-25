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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye geneli planlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı, Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında yapıldı.

Toplantıya; Yazı İşleri Müdür Vekili Harun Şat, İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Işık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Mehmet Aygün katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin ve Elektronik İzleme Sisteminin ilçe bazında oranları ve ilçedeki uygulanmasına ilişkin kurumlarca yapılması gerekenlerin görüşüldüğü toplantıda, KADES uygulamasının önemi ve yaygınlaştırılması üzerine vurgu yapıldı. Toplantıda ayrıca KADES ve Elektronik İzleme Sistemine ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

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