Erzincan’da üniversite öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti

Erzincan’da Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Covid19 hastaları için akıllı bileklik üretti.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Alihan Yaşayan, Ece Gizem Aytemiz, Furkan Kurt, İrem Naz Demireğen ve Mine Nur Conker karantina sürecindeki Covid19 hastalarının takibi ve hastaların karantina süreçlerini en doğru şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hasta takip bilekliği ürettiler. Kola takılabilen cihaz olan bu bilekliğin karantina süreci başladığında hasta için gerekli sağlık ölçümlerini yapmakta olduğu kaydedildi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı ve proje danışmanı Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ, Covid19 pandemisinde hasta takibi ve sosyal mesafe korunumu amacıyla geliştirdikleri bu ürünün özelliklerini şöyle sıraladı:

“Ürün kişinin bilekliği takıp takmadığını kontrol edip takılmaması durumunda ve bileklik takılıyken de kişinin tam konumunu alıp bu konumun belirlenen karantina alanı içerisinde bulunup bulunmadığını kontrol etmekte ve ilgili sağlık kuruluşuna bildirmektedir. Ayrıca bilekliği takılı olan iki kişinin sosyal mesafe sınırını korumak amacıyla kişiler arasındaki mesafeyi GPS kullanarak ölçüp sosyal mesafe sınırı aşıldığında bilekliklere ve ilgili sağlık kuruluşlarına uyarı gönderilmektedir. Son olarak üretilen bileklik vücut ısısını kontrol ederek hastanın sağlık durumunu ilgili sağlık kuruluşlarına raporlamaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.