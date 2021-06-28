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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincanlı Milli sporcu Cansu Erçetin gümüş madalya kazandı

İHA

Erzincanlı Milli sporcu Cansu Erçetin gümüş madalya kazandı

Sırbistan’ın Novisad şehrinde 2527 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan U17 uluslararası Badminton turnuvasında Türkiye’yi temsil eden Erzincanlı Milli sporcu Cansu Erçetin, 25 ülkeden 64 sporcunun katıldığı tek bayanlar kategorisinde sırasıyla Bulgar, Romen, Fransız, Ukranya ve Sırp rakiplerini yenerek finale kaldı.
Finalde seri başı Bulgar rakibine zorlu gecen maç sonucu 21 kaybeden Milli sporcu 2.ci olarak gümüş madalya kazandı.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Milli takım Antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan sporcu daha önce de ülkemize uluslararası yarışmalarda 10’larca madalya kazandırmıştı.
Erzincanlı sporcunun bundan sonraki hedefinin U 17 Avrupa Şampiyonluğu olduğu kaydedildi.

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