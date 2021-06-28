Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 62 bin 372 oldu

TÜİK, Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye'de Mayıs ayında 76 bin 877 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Erzincan’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 62 bin 372 oldu.

Erzincan’da Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 62 bin 372 adet taşıtın yüzde 47,8’ini otomobil, yüzde 2,5’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 18,9’unu kamyonet, yüzde 3,2’sini kamyon, yüzde 14,3’ünü motosiklet, yüzde 0,6’sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 11,9’unu ise traktör oluşturdu. Erzincan İli Mayıs ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 62 bin 372 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,0 azaldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,0 artarken minibüste yüzde 69,8, otobüste yüzde 42,1, kamyonette yüzde 31,5, otomobilde yüzde 31,2, traktörde yüzde 23,3, kamyonda yüzde 20,9 ve motosiklette yüzde 4,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 arttı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 251,9, kamyonda yüzde 189,4, kamyonette yüzde 107,3, otomobilde yüzde 68,5, traktörde yüzde 21,8, otobüste yüzde 13,5, motosiklette yüzde 10,2 artarken minibüste yüzde 29,0 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 24 milyon 628 bin 96 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 457 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı. Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 66,2'sini otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 8,7'sini motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OcakMayıs döneminde 502 bin 973 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. OcakMayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 61,2 artarak 502 bin 973 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 8,3 azalarak 17 bin 146 adet oldu. Böylece OcakMayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 485 bin 827 adet artış gerçekleşti.

OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 59,0'ı benzin yakıtlıdır. OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 291 bin 297 adet otomobilin yüzde 59,0'ı benzin, yüzde 27,8'i dizel, yüzde 7,9'u elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,3'ü LPG yakıtlıdır. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 387 bin 183 adet otomobilin ise yüzde 38,1'i dizel, yüzde 36,3'ü LPG, yüzde 24,9'u benzin yakıtlı olup, yüzde 0,4'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

OcakMayıs döneminde en fazla 14011500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 291 bin 297 adet otomobilin yüzde 31,3'ü 14011500, yüzde 26,2'si 1300 ve altı, yüzde 19,0'ı 13011400, yüzde 16,2'si 15011600, yüzde 6,2'si 16012000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OcakMayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 118 bin 3'ü beyaz renklidir. OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 291 bin 297 adet otomobilin yüzde 40,5'i beyaz, yüzde 28,2'si gri, yüzde 10,5'i mavi, yüzde 7,7'si kırmızı, yüzde 6,6'sı siyah, yüzde 2,2'si turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,3'ü yeşil renkli iken yüzde 2,1'i diğer renklerdedir.

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