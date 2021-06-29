Su problemi yaşayan mahalle sakinleri şehirlerarası karayolunu ulaşıma kapattı Yolu açmamakta direnen mahalle sakinlerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su problemi yaşayan mahalle sakinleri şehirlerarası karayolunu ulaşıma kapattı Yolu açmamakta direnen mahalle sakinlerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu

İHA

Su problemi yaşayan mahalle sakinleri şehirlerarası karayolunu ulaşıma kapattı Yolu açmamakta direnen mahalle sakinlerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu

Erzincan’ın merkez Akyazı Mahallesi'nde musluklarından su akmadığı için uzun süredir mağduriyet yaşadıklarını öne süren vatandaşlar, şehirlerarası yolu ulaşıma kapattı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken güvenlik güçleri orantılı müdahalede bulunarak vatandaşları dağıttı.
Daha önceden belde belediyesi olup geçtiğimiz yıllarda Erzincan Belediyesine bağlanarak mahalle statüsüne geçen Akyazı’da su problemi vatandaşların tepkisine neden oldu. Yıllardır dağlardan gelen ata dededen kalma sularının kesintiye uğratıldığını, kuyulardan çıkan suları Akyazı’ya vermeye başladıklarını ve bu yüzden de musluklarından su akmadığı için uzun süredir mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar toplanarak protestoda bulundu. Mahalledeki eski belediye binasının önünde toplanan kalabalık dövizler eşliğinde Erzurum Erzincan karayoluna indi. Jandarma ekiplerinin engel olmak istemesine rağmen şehirlerarası karayoluna kadar ilerleyip yolu ulaşıma kapatan grup, kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat yol ulaşıma kapalı kalırken mahalle sakinleri Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un olay yerine gelip kendileriyle muhatap olmalarını istedi.
Uzun bekleyişe rağmen MHP’li Belediye Başkanı Aksun olay yerine gelmezken Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur ile Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Güvenlik güçlerinin orantılı müdahalesiyle şehirlerarası karayolu yeniden ulaşıma açılırken, vatandaşlar yaşadıkları su problemini Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’ya anlattı.
Yapılan görüşme sonrasında kalabalık dağıldı. Akyazı Aktoprak Mahalle Muhtarı İlhan Karadağ, uzun süredir içme suyu problemi yaşadıklarını ifade ederek artık sabrın son demine geldiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı
(Özel) Devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor
YEREL HABERLER (Özel) Devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 62 bin 372 oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı ...
Doğu’da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
YEREL HABERLER Doğu’da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
Erzincanlı Milli sporcu Cansu Erçetin gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Erzincanlı Milli sporcu Cansu Erçetin gümüş madalya ...
Rektör Levent, kamu sanayi işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı
YEREL HABERLER Rektör Levent, kamu sanayi işbirliği kapsamında ...
Yılanların dansı kamerada
YEREL HABERLER Yılanların dansı kamerada
Mahalle mahalle gezip bağımlılıkla mücadele ediyorlar
YEREL HABERLER Mahalle mahalle gezip bağımlılıkla mücadele ediyorlar
Erzincan’da kuraklık endişelendiriyor
YEREL HABERLER Erzincan’da kuraklık endişelendiriyor
Erzincan’da uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığına yönelik bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığına ...