Erzincan bu yaz spora doyacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde düzenlenen coşkulu bir törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılış töreni protokol konuşmalarıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, “Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerimizde her yıl uygulanan İl Spor Merkezleri ile Engelliler İl Spor Merkezleri bundan böyle GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları olarak faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Bu kapsamda ilimizde 25 farklı spor branşında, her biri alanında uzman 42 antrenörle birlikte, gerekli tüm pandemi tedbirleri alınarak Spor Genel Müdürlüğü’nün 83’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaklaşık 3 bin sporcu ve ailelerinin katılımlarıyla GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılış töreni gerçekleştirildi. GSB Spor Okulları kapsamında, Atıcılık, Atletizm, Badminton, Bisiklet, Bilardo, Bocce, Basketbol, Boks, Cimnastik, Dart, Fitness, Futbol, Güreş, Hentbol, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Özel Sporcular, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol branşlarında ücretsiz eğitimler verilecek.” dedi.

Konuşmaların ardından sporcuların branşlarında gösterilerini sergilemesiyle program son erdi.

