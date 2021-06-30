Başkan Aktürk: “Atatürk’ün Erzincan’a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümünü kutluyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aktürk: “Atatürk’ün Erzincan’a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümünü kutluyoruz”

İHA

Başkan Aktürk: “Atatürk’ün Erzincan’a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümünü kutluyoruz”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Bugün bizler de aynı coşku ve heyecanla Atatürk’ün Erzincan’a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümünü kutluyoruz.” dedi.
Başkan Aktürk, Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Erzurum Kongresine katılmak üzere yaptığı yolculuk sırasında 1 Temmuz 1919 tarihinde ilimize gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırlamanın sevincini yaşayan hemşerilerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde onu bağrına basarak, coşkuyla karşılamışlar ve şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamışlardır. Bugün bizler de aynı coşku ve heyecanla Büyük Önder’in Erzincan’a ilk teşriflerinin 102. yıl dönümünü kutluyoruz. 1 Temmuz tarihi bağımsızlık güzergâhının önemli duraklarından biri olan Erzincan için, ayrı bir öneme sahiptir.
Erzincan halkı, o zor günlerde, işgal güçlerinin tüm baskı ve zorlamalarına rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bağımsızlık yolunda, her türlü desteği tereddütsüz vermiştir. Türk Milleti’nin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı, halkımızın vatan ve millet sevgisi, sabrı, azmi ve imanı ile kazandığı tarihi bir savaştır. Eşsiz bir zaferle taçlandırılan milli mücadelede halkımız tek yürek olmuş, tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilemiş ve zafere ulaşmıştır. Bugün bizler de, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ulaşmak için çalışıyor, birlik ve beraberlik içerisinde cennet vatanımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Erzincan’a gelişinin 102. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan bu yaz spora doyacak
YEREL HABERLER Erzincan bu yaz spora doyacak
Su problemi yaşayan mahalle sakinleri şehirlerarası karayolunu ulaşıma kapattı Yolu açmamakta direnen mahalle sakinlerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu
YEREL HABERLER Su problemi yaşayan mahalle sakinleri şehirlerarası ...
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı
(Özel) Devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor
YEREL HABERLER (Özel) Devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 62 bin 372 oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı ...
Doğu’da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
YEREL HABERLER Doğu’da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
Erzincanlı Milli sporcu Cansu Erçetin gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Erzincanlı Milli sporcu Cansu Erçetin gümüş madalya ...
Rektör Levent, kamu sanayi işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı
YEREL HABERLER Rektör Levent, kamu sanayi işbirliği kapsamında ...