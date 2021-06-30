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Erzincan'da 2 kişiyi aşıya vali ikna etti

DHA

Erzincan'da 2 kişiyi aşıya vali ikna etti


ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 aşı uygulamasını yaygınlaştırmak için halkın yoğun olduğu bölgelere aşı çadırları kurdu. Çalışmaları inceleyen Vali Mehmet Makas, aşı olmaktan çekinen 2 kişiyi ikna ederek aşılarını yaptırdı.
İl Sağlık Müdürlüğü Covid-19 aşı uygulamasını yaygınlaştırmak ve randevusuz vatandaşlara hızlı hizmet sunmak için Cumhuriyet Meydanı ve bir alışveriş merkezine aşı çadırı kurdu. Aşı çadırlarındaki çalışmaları inceleyen Vali Mehmet Makas, yoldan geçenlere aşılarını yaptırıp, yaptırmadığını sordu. Vali Makas, 'Hayır' cevabını aldığı ve "Şu an işimiz var gitmek zorundayız" diyen iki kişiyi ikna edip çadıra götürerek aşı yaptırdı.
Randevusuz kişilerin sağlık kuruluşlarının yanı sıra aşı çadırlarında güvenle aşı yaptırabileceklerini söyleyen Vali Makas, tüm ilçelerde aşılama faaliyetinin olduğunu söyledi. Aşı uygulamasını daha da yaygınlaştırmak adına böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Vali Makas, "Ben önce çalışma yapan İl Sağlık Müdürümüz ile ekibini tebrik ediyorum. Erzincan'da vaka oranları geriledi. Birinci doz aşıda aşağı yukarı yüzde 60'a ulaştık. Hedefimiz bunu yüzde 70'in üzerine çıkarmak. O nokta da arkadaşlarımız büyük bir emek sarf ediyor. Yaş oranları düşürüldü. An itibariyle de aşılamada Türkiye ortalamasına baktığınız zaman yüzde 61 ile 39'uncu vilayetiz. Vakada da yükseklik noktasında 29'uncu sıradayız. Bütününde hedefimiz 81'inci vilayete kadar düşelim. Bütün illerimizde de sıfırlansın. Aşı oranlarında da yüzde 70'in üzerinde, ilk ona girebilme gibi bir gayemiz var. Bu sadece bizim denetim faaliyetimizle olmuyor. Sağlık çalışanlarımızla da tek başına olmuyor. İnsanımızın verdiği destek var. Can Erzincanlımızın verdiği destek var. O noktada ben Erzincan Valisi olarak şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah daha güzele doğru ilerleyeceğiz. Çünkü henüz tehlike geçmiş vaziyette değil. Rehavete kapılmayacağız. Hep beraber bu virüsün üstesinden geleceğiz. Genelde bilinçlendirme, rehberlik noktasında denetimlerimiz sürecek ama 1 Temmuz'dan itibaren biliyorsunuz biraz daha serbestlik geliyor. İnsanımızın bunaldığını biliyoruz ama lütfen rehavete kapılmayalım. İnşallah el birliğiyle uzmanların da aşı çağrısına hep birlikte yanıt vererek bu virüsle mücadelede başarılı olacağız" diye konuştu.
Kurulan aşı çadırlarında 18 yaş üstü vatandaşlar 08.00 ile 20.00 saatleri arasında Covid-19 aşılarını yaptırabilecek. Sağlık ekipleri tarafından çadırda uygulanan aşı çalışması talebe göre Kurban Bayramı'na kadar hizmet verecek. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA
2021-06-30 12:29:20

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