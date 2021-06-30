Vali Makas: “102 yıl önce bugün, Atatürk’ü büyük bir sevinç ve coşku ile karşılayan Erzincanlılar, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde Atamıza destek olmuştur”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 102. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Mehmet Makas, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Milli Mücadelemizin lideri Büyük Önder Atatürk, Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere, 28 Haziran 1919'da otomobille Sivas'tan Erzurum'a hareket etmiş, yolu üzerindeki köy ve kasabalara uğrayarak 1 Temmuz 1919 günü Erzincan'a gelmiştir.

102 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir sevinç ve coşku ile karşılayan Erzincanlılar, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde Atamıza destek olmuştur. Bugün de tüm Erzincanlılar olarak Atamızın ilimize gelişinin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz.

Aradan geçen 102 yılda büyük gelişmeler kaydeden şehrimiz, kadim kültürü, modern kent yaşamı ve Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği kazanımlarla aydınlık yarınlara güvenle yürümektedir. İlimizin ve ülkemizin her alanda daha da kalkınması ve güçlenmesi için tüm Erzincanlılar olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Tüm zor şartlara ve yokluklara rağmen Çanakkale’de, Sakarya’da, İnönü’de yenilmeyen, şanlı tarihi boyunca esaret altında kalmayan Aziz Milletimizi hiçbir güç bölemeyecektir. ‘Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden kopmadan, ayrıştırmadan bir ve beraber olarak güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimize ilk gelişinin 102. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum.”

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