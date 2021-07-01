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Erzincan’a üç yeni okul ve yeni Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası

İHA

Erzincan’a üç yeni okul ve yeni Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan TSO tarafından yapımı devam eden 8 derslikli Akyazı İlkokulu ile 8 derslikli Güzel Sanatlar Lisesi Atölye Binası inşaatlarında incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Mehmet Makas’a inşaatlar hakkında bilgi verdi.
Okulların kısa süre içerisinde biteceğine değinen Başkan Tanoğlu; “Biz her zaman Erzincan’ımızın ihtiyacı olan şeylerde elimizden geldiğince destek vereceğimizi hep söyledik. Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yanında olmakla beraber, sosyal sorumluluk projelerinde de desteğimizi esirgemiyoruz. İlimizin ihtiyacı olan Akyazı İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi Atölye Binası ve Mesleki Eğitim Merkezi ile öğrencilerimiz daha donanımlı ve yeni okullarda eğitimlerine devam edecekler. Okul inşaatları tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecek olup, Atatürk Mahallesi’nde yer alan Bilsem (Bilim Sanat Merkezi)’in bulunduğu taşınmaz odamıza devredilecektir. Bize devredilen arsaya ise ilimize yakışır, modern donanımlı yeni bir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası yapmak için çalışmalarımız başlamıştır. Kalıcı eserler bırakmak ölümsüz olmaktır. Amacımız kalıcı işlere imza atarak şehrimizde ebediyen güzel hatırlanmaktır. Şehrimiz her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Bizler de oda olarak buna katkı sağlıyorsak ne mutlu bize. Bu aşamada her zaman yanımızda ve destek olan başta yönetim kurulu üyelerime, meclis başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür eder, emeği geçen herkese saygılarımı sunarım.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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