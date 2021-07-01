24Erzincanspor’da yapılan kongrenin ardından eleştiride bulunan Ömer Akyürek, “24Erzincanspor film festivali şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Akyürek, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Erzincan’ımızın marka değeri, yüreğimizin derinliklerine taht kurmuş Erzincan sporumuz herkesin olduğu kadar ve fazlası benimde sevdamdır. 32 yıldan beri sporun içinde aktif olarak futbol hakemliği, gözlemcilik ve hakem camiasının en üst noktasında yöneticilik, Erzincan sporda basın sözcülüğü ve çeşitli dönemlerde yöneticilik yapmış ve bedelini ödemiş, şans eseri buralarda bulunmuş birisi değilim. Son 3 yıldan beride yönetim kurulu altyapı sorumlusu olarak başarılara imza atmış bu şehrin evladıyım. 20 yıldan beri takımımızın hasret kaldığı altyapı (U17 ve U19) takımlarımızı Oktay Külünk, altyapı hocalarımızla birlikte Antalya Elit Ligine taşıyan. Altyapıdan 4 sporcu kardeşimizi profesyonelliğe taşıyan. U18 Milli Takıma sporcu yetiştiren bir ekiple çalışan bizlerin başarısını kendine mal eden anlayışı esefle kınamamak elde değil. Önceki dönem kulüp başkanı olan ve asla aday olmayacağını genel kurul karar toplantısında açıklayan basında kahve köşelerinde ve deniz sahilinde herkese söyleyen kişinin basın açıklaması ile “Kimse aday olmadığı için tekrar aday oldum” söylemleri talihsiz ve manidar bir açıklamadır.

Erzincan’ımızın cesaretli, nezih, sporu bilen, parası olan, şans eseri başarı kazanmamış, kişilikli şahsiyetli o kadar evladı var ki. Bunları küçümsemek hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir. Sonradan seçimsiz parmakla başkan olan futbolu nokta kadar bilen, tribün kabadayılığı yapmayan, sözünün eri olanlar uzun vadede muteberdir. 24 Haziran 2021 tarihine ertelenen (Neden ertelendi?) ve yapılan genel kurulda aday olduğumu tüm kamuoyunun, kendisinin ve ilgililerin bilmesine rağmen bu açıklaması şahsımı ve aday olacak şahısları derinden üzmüştür. Kelimeler tek başına insanı kırmaz. İnsanı yaralayan kelimelerin arkasına saklanan yalanlardır. 24 Erzincan spor film festivali şehrimize hayırlı olsun”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.