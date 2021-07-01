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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı yapıldı

İHA

İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı yapıldı

Erzincan’da eğitim ve öğretim hizmetlerinin geliştirilmesi için İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı yapıldı.
Yapılan toplantıda eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri görüşüldü. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntemler üzerinde duruldu.
Toplantı İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün Millî eğitimin faaliyetleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler vermesiyle devam etti.
Toplantıda, Korona virüs (Covid19) salgını etkisinde kalan 20202021 eğitim öğretim yılı çalışmalarının değerlendirilmesi, temel eğitim düzeyi hedefleri ve okul öncesi, ilkokulortaokullarda karşılaşılan sorunlar, salgın dönemi için alınan önlemler, okul kayıt alanlarının eokul sisteminde güncellenmesi, mesleki ve teknik eğitime yönelik hedefler ve karşılaşılan sorunlar, meslek eğitimin güçlendirilmesi, 20212022 öğretim yılında orta öğretime kayıtlar, din öğretimi alanındaki hedefler ve karşılaşılan sorunlar, 20212022 öğretim yılında imam hatip ortaokulu ve liselerine kayıtlar, genel ortaöğretim hedefleri ve sorunları, sınavlı ve sınavsız öğrenci alacak genel liselerin kapasiteleri ve kayıtlar, okul rehberlik ve özel eğitim hedefleri, salgın döneminde öğrenci rehberlik hizmetlerinin önemi, 2021 yılı LGS’nin değerlendirilmesi, çıkan sorular ve öğrenci hazırlıklarının değerlendirilmesi, LGS sınavları sonrası tercih ve danışmanlık hizmetleri, 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanan LGS sınav sonuçlarına göre sınavla öğrenci alacak olan liselerimize yapılacak olan tercih ve rehberlik hizmetleri konusunda bilgilendirme, 2021 yılı YKS’nin değerlendirilmesi, öğrencilerin sınav hazırlıkları ve çıkan soruların analizinin yapılmasının önemi, YKS sonrası tercih ve danışmanlık hizmetleri, hayat boyu öğretim çalışmaları, salgın döneminde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, yaz tatili döneminde yapım, bakım ve onarım çalışmaları, ilçelerdeki yatırımların takibi ve orta öğretim 11. sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılması gibi konu başlıkları üzerinde değerlendirme yapıldı.
Konu başlıkları üzerinde değerlendirme yapıldıktan sonra çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantıda, katılımcılara İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından teşekkür edilerek iyi dilek ve temennilerle bitirildi.
Uzaktan canlı bağlantı ile yapılan İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu toplantısına, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendika temsilcileri, her kademedeki okullardan okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veli temsilcileri katıldı.

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