Erzincan’da kurulacak olan ‘Deneyap Teknoloji Atölyelerine’ ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzincan Gençlik Merkezinde yakın zamanda açılması planlanan Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci seçmek amacıyla yapılacak olan esınava ilişkin Erzincan Akademi koordinatörlüğünde ve Türkiye Teknoloji Takımınca bilgilendirme semineri yapıldı.

Deneyap Türkiye İcra Kurulu üyesi ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam tarafından Erzincan’da okullarda görev yapan idareci, öğretmen ve eğitim gören öğrencilerimize yönelik 1 saatlik çevrimiçi ortamda bilgilendirme toplantısı yapıldı. 250 kişinin katılım sağladığı toplantının açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaparken, moderatörlüğünü de ARGE biriminden Adnan Erhayat Fırat yaptı. Toplantıda ilgili atölyeye başvuru koşulları, başvuru şekli, başvuruda aranan nitelikler ile sınav takvimi, sınav içeriği gibi teknik konular hakkında bilgi verilerek hâlihazırda Deneyap Atölyeleri olan illerdeki güzel örnekler video sunumu ile paylaşıldı.

Atölye başvurularına ilişkin bilgi veren İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, "30 ilde öğrencilerine teknoloji eğitimleri veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri 3. fazda 27 ilde daha açılıyor. Öğrenciler, esınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanabilecek. Aşağıda belirtilen illerde öğrenim gören 20202021 Eğitim öğretim yılında 4. 5. 8. lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta okuyan öğrencileri esınava başvuru yapabileceklerdir. Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Van illerimizden başvurular alınacaktır.

Atölyelerde öğrencilerimize verilecek ilk 3 eğitim; TasarımÜretim, Robotik Kodlama, Elektronik Programlama, Nesnelerin İnterneti olacaktır.

Adayların elektronik ortamda yapılacak olan sınava ön başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden 4 Temmuz 2021 saat 23.59'a kadar tamamlamaları beklenmektedir. Ön başvurusu onaylanan adaylara sınav salonu ve sınav saatini seçme imkânı sunulacaktır. Ön başvuru süreci tamamlandıktan sonra sınav yeri ve seans seçimi 11 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Ön başvurusunu tamamladıktan sonra sınav salonu ve sınav saatini seçen adayların başvuru aşaması tamamlanmış olacaktır. Adayların başvuru sürecini KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ üzerinden mutlaka takip etmeleri gerekmektedir." dedi.

Sınav, 02 Ağustos 23 Ağustos tarihleri arasında 27 ilde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleşecektir.

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