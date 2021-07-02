TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergi açılışları devam ediyor

Erzincan’da, Yalınca Ortaokulu'nun 20192020 dönemine ait TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı.

20192020 dönemine ait TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı tasarım, inceleme ve araştırma alanlarında okul öğrencilerinin başlarında koordine eden bir öğretmenleri ile beraber hazırladıkları projeler sunuldu. Yalınca Ortaokulu’nda geliştirilen projeler büyük beğeni topladı.

Açılışta, bilim fuarı hakkında bilgi veren Okul Müdürü Cengiz Ergin, “Projeler öğretmenlerin koordinatörlüğünde 67 ve 8. sınıf öğrencileri tarafından başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Projelerimiz tasarım, inceleme ve araştırma alanlarında yapılmıştır. 20192020 dönemine ait TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda sergilenen projeler şu şekildedir;

1 Akıllı Servis: Okulun taşıma kapsamında olduğu için öğrencilerin servis araçlarına binerken ve inerken daha dikkatli olmaları için tasarım alanında Akıllı Servis Projesi Türkçe Öğretmeni Cengiz Küçükkaya koordinesinde yapıldı.

2 İzleyelim Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerdiği ailece izlenebilecek eğitici filmleri görsel ve işitsel kategoride Türkçe Öğretmeni Cengiz Küçükkaya koordinesinde yapıldı.

3 Okuyan Köy Yalınca Projesi: Vatandaşlara ve yöre halkına okuma alışkanlığı kazandırma adına yapılan bir proje olup köy meydanında bulunan iki minibüs durağına mini kitaplık yaptırılarak içine kitaplık konularak hizmete sunuldu. Proje Türkçe Öğretmeni Cengiz Küçükkaya koordinesinde yapıldı.

4 Bakalım Denk mi Projesi: Matematiksel işlemleri daha kolay hale getirmek için Matematik Öğretmeni Hümeysa Kalkan koordinesinde algoritma / mantıksal tasarım alanında geliştirilen proje başarılı bir şekilde sunuldu.

5 Erzincan'ın Yöresel Lezzetleri Projesi: Yörenin mutfak kültürü alanında Babukko, Ayranaşı, Kasefe gibi yöresel yemekler Türkçe Öğretmeni Emine Öbek ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Canan Albayrak koordinesinde sunuldu.

6 Haydi Çamaşırlar İçeri Projesi: Steam alanında Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Sevda Şanlı koordinesinde ev hanımlarının günlük işlerini kolaylaştırma adına tasarlanmış bir projedir.

7 Erzincan Kelimeler Panosu Projesi: Türkçe öğretmeni Ömer Şerif Çolak koordinesinde Erzincan'da eskiden beri kullanılan yöresel şive kelimeler ve günümüz anlamları alanındaki inceleme projesi icra edildi.

8 Asitli İçecekler Zararlıdır Projesi: Bu proje önceden hazırlanmış kaplar içindeki suya çeşitli asitli içecekler konularak değişimleri izlenmiş ve saf su ile karşılaştırılmış bir araştırma projesidir. Proje Fen Bilgisi Öğretmeni Ayşe Korkmaz koordinesinde yürütüldü.

9 Sihirli Kolyem Projesi: Sağlıklı yaşam da suyun insan sağlığındaki önemi için hazırlanmış olup su içme ihtiyacı olduğunda kolyenin uyarı verdiği bir tasarım projesidir. Proje Matematik Öğretmeni Cansu Koşar koordinesinde tasarlandı.

10 5o'clock Tea Projesi: İnceleme alanındaki bu projenin amacı İngilizceyi pratik alanında geliştirmektik. Proje İngilizce Öğretmeni Cem Civan İnanan koordinesinde yapıldı.

11 Yardımına İhtiyacım Var Projesi: Hasta ve bakıma muhtaç yaşlıları için özellikle konuşamayanlar için bir aparat yardımıyla istek ve ihtiyaçlarının karşılanması için düğmeye basarak uyarı işareti veren bir tasarı projesidir. Proje okul rehber Öğretmeni Hakan Özege koordinesinde yapılmıştır." Diyerek projelerin tanıtımını yaptı.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, bilim fuarını gezerek okul yöneticileri ve fuar yürütücüsü öğretmenlerden sergi hakkında bilgi alarak, “Projelerin sergilendiği bu sergide emekleri olan değerli idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin kıymetli çalışmalarına teşekkür eder, başarılar dilerim.” diye konuştu.

Fuar açılışına, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Yalçın Türkyılmaz, Abdullah Şahin, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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