Erzincan’da karne heyecanı

Erzincan’da 40 bin 444 öğrenci 20202021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karne sevinci yaşadı.

Erzincan genelinde 237 kurumda 40 bin 444 öğrenci karneleri aldı. Erzincan Valisi Mehmet Makas, 20202021 eğitim öğretim döneminin sona ermesi münasebetiyle Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini verdi. Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki karne törenine katılan Vali Makas, ilk olarak okul öğretmenleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Vali Makas yaptığı konuşmada, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı, vatanını, milletini ve bayrağını seven nesillerin yetişmesi için öğretmenlerimize büyük görev düştüğünü belirterek, “Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi korudukça hiçbir gücün bizleri bölemeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle Aziz milletimizin mayasında var olan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde genç dimağlara aktarılmasını istiyorum.” dedi.

Daha sonra TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması teknoloji tasarım ve yazılım alanlarında bölge birincisi olan öğrencileri ziyaret eden Vali Mehmet Makas, projeler ile ilgili öğrencilerden bilgiler alarak, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Okul ziyaretinde son olarak sınıfları ziyaret eden Vali öğrencilerin karnelerini ve başarı belgelerini vererek, öğrencilerimizin karne sevincine ortak oldu.

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