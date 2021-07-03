EBYÜ’de kalite bilgilendirme toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EBYÜ’de kalite bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

EBYÜ’de kalite bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde tüm idari birimlerin katılımı ile kalite bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kalite süreçlerinde iç paydaşların katılımını sağlamak ve görüşlerini almak amacıyla, Kalite Koordinatörlüğü tarafından, üniversitedeki tüm idari birimler için bir kalite bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda Kalite Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Kürşat Öksüz tarafından kalite kapsamında bir sunum gerçekleştirildi. Üniversite Kalite Yönetim Sisteminin anlatıldığı ve genel memnuniyet anketi sonuçlarının değerlendirildiği sunumda, görüş ve önerilerin alınmasının ardından, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, tüm akademik ve idari birimlerde kalite konusundaki farkındalığın artırılması için tüm birimlerde yapılan ve bugün idari birimler bazında tamamlanan kalite bilgilendirme toplantılarının önemine vurgu yaptı. Memnuniyet anketleri ile üniversitenin genel ve birimler bazında bir fotoğrafının çekildiğini belirten Rektör Levent, gerekli iyileştirme çalışmalarının birlikte yürütüleceğini ifade ederek, özverili çalışmalarından dolayı Kalite Koordinatörlüğü ekibine ve tüm idari personele teşekkür etti. Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci ise yaptığı konuşmada, etkin bir kalite güvence sisteminin temel unsurlarından birinin de idari birimler olduğunu ifade ederek, idari birimlerde başarılı bir şekilde yürütülen kalite çalışmalarının tüm birimlere yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.
Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantıya EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, daire başkanlıkları, uygulama ve araştırma merkezleri, koordinatörlüklerin birim yöneticileri ve idari personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da karne heyecanı
YEREL HABERLER Erzincan’da karne heyecanı
Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD ...
CHP Erzincan İl Başkanı Doğan: “2 Temmuz 1993’te Sivas’ta bir insanlık suçu işlendi”
YEREL HABERLER CHP Erzincan İl Başkanı Doğan: “2 Temmuz 1993’te ...
Başkan Aksun: “Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde PKK’lı katiller tarafından gerçekleştirilen katliamın acısını ilk gün ki gibi yüreklerimizde yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Aksun: “Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 ...
Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Polat: “Program dâhilinde tüm mahalle muhtarlarımızı ziyaret edeceğiz”
YEREL HABERLER Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Polat: “Program ...
Vali Mehmet Makas: “Devletimiz çocuklarımızın hayallerinin ötesinde bir Türkiye inşa etmek için çalışıyor”
YEREL HABERLER Vali Mehmet Makas: “Devletimiz çocuklarımızın ...
Evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 6 Afganlının hesaplarındaki 14 milyon 838 bin lira donduruldu
YEREL HABERLER Evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 6 Afganlının ...
Kuraklıktan dolayı büyümeyen ekinler biçilemiyor
YEREL HABERLER Kuraklıktan dolayı büyümeyen ekinler biçilemiyor
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergi açılışları devam ediyor
YEREL HABERLER TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergi açılışları devam ...
"Şehrimdeki Doğa, Tarih ve Kültür Keşiflerim-3" projesinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER "Şehrimdeki Doğa, Tarih ve Kültür Keşiflerim-3" ...
Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)
YEREL HABERLER Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları ...
Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı
YEREL HABERLER Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları ...
Erzincan'da Afgan 6 şüphelinin banka hesaplarına el koyuldu
YEREL HABERLER Erzincan'da Afgan 6 şüphelinin banka hesaplarına el ...
Erzincan’da resmi evrakta sahtecilik suçu kapsamında operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da resmi evrakta sahtecilik suçu kapsamında ...
(Özel) Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, mahsuller zarar gördü
YEREL HABERLER (Özel) Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, mahsuller zarar ...
Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü ...
Erzincan’da kurulacak olan ‘Deneyap Teknoloji Atölyelerine’ ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da kurulacak olan ‘Deneyap Teknoloji ...
İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı yapıldı
Ömer Akyürek: “24Erzincanspor film festivali şehrimize hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Ömer Akyürek: “24Erzincanspor film festivali ...
Erzincan’a üç yeni okul ve yeni Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası
YEREL HABERLER Erzincan’a üç yeni okul ve yeni Ticaret ve Sanayi ...