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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tasarruf tedbirlerine TGK’dan tepki

İHA

Tasarruf tedbirlerine TGK’dan tepki

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGC) tarafından ‘son alınan tasarruf tedbirleri’ konusunda yazılı bir açıklama yapılarak, uygulamanın başta yerel gazeteler olmak üzere basın kuruluşlarını ekonomik anlamda olumsuz etkileyeceği bildirildi.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi;
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayımlanan ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi, pandemi sürecinde çok zor bir dönemden geçen yerel medya kuruluşlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Tasarruf tedbirleri başlığı altında yayınlanan genelgeye göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan veya reklam verilmeyecek.
İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.
Bu kararlar, zaten zor durumda olan Anadolu Basınına vurulan yeni bir darbe niteliğindedir. Büyük fedakârlıklarla ve düşük bütçelerle halkın haber alma özgürlüğü adına görev yapan yerel basın kuruluşlarımız, bu kararlarla önemli ölçüde gelir kaybedecek ve ekonomik anlamda daha da zor bir döneme girecektir. Ekonomik darboğazdan çıkamayacak olan yerel basın kuruluşlarının bir bir kapanması ve binlerce meslektaşımızın işsiz kalacak olması, ekonomik ve sosyal dengeleri bozmanın yanında, yerel demokrasiye de büyük darbe vuracaktır.
Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonu, 87 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşu ile bu derneklere üye yaklaşık 20 bin basın çalışanı adına Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak kararın yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz.”

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