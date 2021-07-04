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(Özel) Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen Girlevik Şelalesi'nin yolunu tutuyor

İHA

(Özel) Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen Girlevik Şelalesi'nin yolunu tutuyor

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Erzincan’daki Girlevik Şelalesi’ne akın ediyor. Kademeli normalleşme süreciyle birlikte Girlevik, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki şelale görünümüyle de görsel şölen oluşturuyor. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, doğal güzellikleri, bitki örtüsü, ağaçları, serin havası ve dinlenme yerleriyle Erzincan'ın en çok tercih edilen mesire yerlerinden biri olup, Erzurum, Tunceli, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt gibi çevre illerden ve Türkiye’nin de dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor.
Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suya sahip Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellikler sunuyor. Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.
Amasya’dan gelen ve Girlevik Şelalesi’ne ilk defa gelen Gökhan Torun, daha önce hep duyduğunu ve merak ettiğini belirterek, “Erzincan’ın güzelliklerini duymuştuk daha önceden. Arkadaşlarımızla yasaklar kalktıktan sonra gezmeyi düşündük. Şelalenin de güzel olduğunu, meşhur olduğunu, görülmesi gerektiğini duyduk. Geldik arkadaşlarımız ile güzel zamanlar geçirdik. Doğunun her yeri güzel, ben Van’a da gittim, çoğu ile de gittim. Doğunun her yeri görülmesi gereken yerler. Mutlaka gidilmesi gereken yerler. Duymak mı okumak mı değil, gidip görmek gerekiyor. Doğu gerçekten Paris gibi bir yer. Şimdi başka yerlerini gezeceğiz. Gezdikten sonra da bakalım nelerle karşılaşacağız. Memnun kaldık yani Erzincan’dan” dedi.
Ziyarete gelen Ülkü Altaş ise “Ben Sivas’tan geldim. Burayı methettiler. Geldim gördüm, gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini ve görmesini isterim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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