Erzincan yağışa hasret!

Son yılların en kurak kış ve yaz mevsimini geçiren Erzincan’da gök gürültülü sağanak yağış tahminleri de tutmadı.

Geçtiğimiz hafta sonuna doğru beklenen yağışlar, kavurucu sıcaklardan bunalan Erzincanlıların gözünü yine yolda bıraktı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan ve Kars'ta 10, Erzurum ve Ağrı'da 11, Tunceli'de 14, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 22 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 36, Ardahan'da 34, Tunceli'de 33, Ağrı'da 32, Erzincan'da 31, Kars'ta 30, Erzurum'da 28 derece olması bekleniyor.

Erzincan’da hava sıcaklıkları dikkat çekici düzeylere ulaşırken, yeni normalleşme dönemiyle birlikte sıcak havaları eğlenceye dönüştürenlerin sayısı da artmaya başladı. Yaz tatilini fırsat bilerek piknik alanları ve mesire yerlerine akın eden Erzincanlılar, hem uzun süredir uzak kaldıkları açık havanın, hem de sıcakların keyfini çıkartmaya çalışıyor.

Erzincan’da vatandaşlar, buldukları bu doğal fırsatın tadını çıkartırken, sosyal yaşam alanlarındaki insan kalabalığı ise dikkatlerden kaçmıyor. Uzmanlara göre; tedbirlerin ihmal edilmesi halinde bu durum büyük bir risk olarak duruyor. İnsanların kalabalık ortamlar oluşturmasının, aynı zamanda temas ortamı anlamına geldiğini belirten uzmanlar, bu hususta dikkatli olunmasını, maske ve mesafe kuralının kesinlikle dikkate alınmasını istiyor.

Yeni normalleşme döneminde kısıtlamaların kaldırılmış olmasının, salgınla mücadelenin sona erdiği şeklinde algılanmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Mücadele devam ediyor ve vaka sayıları şu anda inişliçıkışlı bir seyir izliyor. Durumu stabil tutabilmek için hassasiyet göstermeye devam etmeliyiz. Aksi halde yaz sezonunda vaka sayılarında yeniden bir artışla karşı karşıya kalabiliriz” dediler.

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