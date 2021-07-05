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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başbağlar'da, PKK'nın katlettiği 33 kişi dualarla anıldı

DHA

Başbağlar'da, PKK'nın katlettiği 33 kişi dualarla anıldı


ERZİNCAN, (DHA )ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi, olayın 28'inci yıl dönümünde köyde düzenlenen törenle anıldı.
Başbağlar Köyü Kültürevi önündeki törene Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Eski Devlet  Bakanı Hasan Gemici, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.
Törende ilk konuşmayı köy muhtarı Ali Akarpınar yaptı. Yaşadıkları katliamın üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlatan Akarpınar, Başbağlar köyü mazlumları hala yitirilen haklarını, kaybedilmiş canların kanlarının yerde kalmaması için, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri için hukuki mücadeleyi bugüne kadar meşru zeminlerde, mahkeme ve diğer kesimlerde aramaya devam ettiklerini söyledi.
Türk milletinin, dünyaya nizam vermek için yaratılmış bir millet olduğunu söyleyen Vali Mehmet Makas törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bu millet dünyanın tüm mazlumlarına tüm coğrafyaya hizmet etmiş, hoşgörüyü adaleti getirmiş bir millet. Bu Ergenekon'dan çıkışında da böyleydi, İslamla müşerref olup ilahi kelimetullahı yaymak adına Alparslan Hazretleri ile Anadolu'ya girişi, 1453'te İstanbul'un fethi ve devamında kutlu yürüyüşünü Mustafa Kemal Atatürk'le yürüttü ve bugün de büyüklerimizle beraber bu kutlu yürüyüşe devam ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşü sabote etmek isteyen güçler belli, dünyayı sömüren emperyalist  güçler belli. Madımak'ta 35 canımızı kim yakıp şehit ettiyse, Başbağlar'da 33 canımızı onlar şehit etti, köyümüzü yaktı. Bu millet bir mermerdir, mermer yapısındadır mozaik değil. Hepsi atasının, ceddinin izinde dünyaya hoşgörüyü ve adaleti yaymak adına yürüyen bir millettir. Başbağlar'a yapılan saldırı, katliam, bu birlik ve beraberliğe yapılan katliamdır. Ebetteki unutmayacağız, unutturmayacağız. Cennet mekan Abdülhamit Han hazretlerinin dediği gibi 'Tarih tekerrür etmez, hatalar tekerrür eder' diyor. O hatalara bir daha düşmemek adına unutturmayacağız. biz birbirimizi sevmekle mükellefiz. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle Misak-ı Milli'de Anadolu toprakları içinde bir ve beraber etmekle mükellefiz. Bizim bizden gayri dostumuz yok. Bu dostluğu kimseye, Başbağlar için gelen o 100  vatan hainine veya onun sahipleri emperyalist güçlere terk edecek halimiz yok. İlin Valisi olarak elbette hüzünlenmeniz normal, hüzünleneceğiz 33 tane can vermişiz. Kimisi anasını, babasını, evladını, kardeşini, eşini vermiş hüzünleneceğiz. Ama bu hüznü 'intikamları alınmadı' şeklinde sakın ola ki düşünmeyin. Bugün Misak-ı Milli sınırları içerisinde PKK'nın terörist sayısı 200'ün altına düşmüştür. Destekçileri, maşa olanlarını demiyorum. Dağda eli silahlı terörist sayısı iki yüzün altına düşmüştür."
Konuşmaların ardından şehitliğe geçen protokol üyeleri şehitlik önüne karanfil bırakıp, dua etti.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA
2021-07-05 15:55:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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