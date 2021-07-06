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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor

İHA

Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 28 yıl önce teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak hayatının kaybeden 33 sivil vatandaşın acısı tazeliğini korurken, katliama ait izler köyde inşa edilen müzede sergileniyor.
Başbağlar köyünde 2013 yılında açılan müzede, yaşları 13 ile 74 arasında değişen ve 5 Temmuz 1993'te teröristler tarafından katledilen 33 vatandaşın anısı yaşatılıyor. Müzenin girişinde katledilenlerin isimlerinin yer aldığı pano bulunuyor ve hain saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak ve ayakkabı gibi günlük kullandıkları eşyalar sergileniyor.
Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, “5 Temmuz akşam saat 20.00’da başlayan teröristlerin eylemleri saat 22.00’ye kadar devam etti. Tabi teröristler dört koldan köyü basmışlar, telefonları kesmişler, girişçıkışları tutmuşlar, evleri talan edip ne var ne yok ziynet eşyalarına varana kadar hepsini almışlar götürmüşler” dedi.
O günü yaşayan ve dün gibi hatırlayan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar ise adaletin hala yerini bulmadığının altını çizerek, "Aslında ben pek buraya çıkamıyorum. İşin gerçeği o. Çünkü ben bu olayı yaşadım. Bakın orada benin ayağımda o gün giyindiğim terlik var. Buradaki eşyaların tamamı şehitlerimizin üzerinden çıkan eşyalar. Onun için buraya duygulanmamak mümkün değil. Buraya gelen duygulanıyor, ağlıyor. Şurada gördüğünüz 13 yaşından itibaren 74 yaşına kadar olan, katiller tarafından katledilmiş olan şehitlerimizin resimleri var. Tabi 28 yıl oldu, 28 yıldır biz bu acıyla beraber yaşıyoruz. Bana çok soruyorlar psikolojik destek alıp almadığımı. Hiç almadım. Biz tevekkül ettik Allah’a, inancımız o şekilde devam etti. Biz devletimize bağlıyız, ülkemize bağlıyız, bayrağımıza bağlıyız, dinimize bağlıyız, dolayısıyla biz ancak ve ancak adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. 28 yıldır Başbağlar köyü hala adalet bekliyor” diye konuştu.

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