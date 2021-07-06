Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

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Erzincan’ın Akyazı mahallesinde kuyuya düşen üç yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyunun içerisinde yavru köpekleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan yavru köpekleri düştükleri kuyudan çıkardı.

Ekipler daha sonra yavru köpekleri veterinere götürerek tedavilerini yaptırdıktan sonra annelerinin bulunduğu alanda doğaya bıraktılar.

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