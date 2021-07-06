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Covid-19’a yenik düşen iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Covid-19’a yenik düşen iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan’da korona virüse (Covid19) yakalanarak hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı.
Erzincanlı sevilen iş adamı Güven Ataş, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Erzincan, İstanbul ve Ankara’da akaryakıt bayiliği, otomobil ana bayiliği ve toptan gıda sektöründe faaliyet gösteren Güven Ataş 42 yaşında Covid19’a yenik düşerek yaşama veda etti.
Evli ve 2 çocuk babası olan Ataş, Erzincan Terzibaba Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Erzincan Valisi Mehmet Makas, kurum müdürleri, STK Temsilcileri, siyasi parti il başkanları, iş adamları, Ataş ailesi ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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