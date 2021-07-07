Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın katılımıyla Anadolu Üniversiteleri Birliği toplantısı yapıldı.

EBYÜ, YÖK Anadolu Projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesiyle eşleşmişti. Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesiyle Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın da katılımı ile EBYÜ’de Anadolu Üniversiteleri Birliği toplantısı yapıldı. Rektörlük binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya ÜEBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vural Gökmen, EBYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Genel Sekreter Doç. Dr. H. Ferit Bayata, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Baran, Eczacılık Fakültesi Dekanı Öztekin Algül katıldı.

Gerçekleşen toplantıda YÖK Anadolu Projesi kapsamında genç üniversite olarak EBYÜ’nün eşleştiği Hacettepe Üniversitesi ile bugüne kadar gerçekleştirilen ve yapılaması planlanan çalışmalar değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.