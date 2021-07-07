Belediyenin meyve bahçeleri Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerini ağırladı

Erzincan Belediyesine ait meyve bahçeleri Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerini ağırladı.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde olan, içinde kiraz ve elma ağaçları bulunan meyve bahçeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerini misafir etti. Uzman eğitmenler eşliğinde ağaçlardan meyve toplayan öğrenciler, meyve bahçelerinde eğlenceli anlar yaşadı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlisi Ziraat Mühendisi Caner Peker; “Erzincan Belediyemize ait meyve bahçelerimizde Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerini ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Ticari amacı olmayan, kendi yetiştirdiğimiz meyve ağaçları personelimize ve halkımıza açık durumdadır. Ağaçlarımıza zarar vermeden herkes bahçelerimize gelerek meyvelerimizi toplayabilir” dedi.

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