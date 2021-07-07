Erzincan’a Kurt müdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetedeki Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Erzincan Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Kenan Kurt atandı. Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetedeki Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Merkeze atanan bazı emniyet müdürleri ile bazı daire başkanlarının da aralarında yer aldığı 26 emniyet müdürü ile bir mülkiye başmüfettişinin de 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı.

Kararnamede Erzincan Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Kenan Kurt atandı. Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.



“Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt”

Kenan Kurt, Sivas Zara doğumlu. 1972’de Sivas’ın Zara ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Zara’da tamamlayan Kenan Kurt, daha sonra 1991’de polis akademisine katıldı. 1995 yılında akademiden mezun olan Kurt, komiser yardımcısı olarak görevine başladı. Emniyetteki kariyerine komiser yardımcısı olarak başlayan Kenan Kurt, sırasıyla Yalova, Artvin Hopa, Ankara ve İstanbul’da görev yaptı.

Kenan Kurt’un görev süreci boyunca İstanbul’da üç yıl Beyoğlu, iki yıl Kağıthane, bir yıl Sarıyer, bir yıl Tuzla, üç yıl Kadıköy ve 2016’da Sancaktepe ilçelerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevleri bulunuyor. Sancaktepe’deki görevini tamamladıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet müdürü olarak görevine devam etti. 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kurt, en son Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürürken Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Erzincan Emniyet Müdürü olarak atandı.

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