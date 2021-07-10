Mühendislik Fakültesi “Mühendislik-Mimarlık Fakültesi” oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olan Mühendislik Fakültesi, MühendislikMimarlık Fakültesi olarak öğretim faaliyetlerine devam edecek.
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30. maddesi çerçevesinde alınan 02/7/2021 tarihli ve 4221 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu. Karar çerçevesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde bulunan Mühendislik Fakültesi kapatılarak yerine Mühendislik Mimarlık Fakültesi kurulmasına karar veridi. Karar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.