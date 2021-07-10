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Sınav günü gürültü kirliliği yapılmaması yönünde uyarı

İHA

Sınav günü gürültü kirliliği yapılmaması yönünde uyarı

Erzincan Valiliğinden yazılı bir açıklama yapılarak bu hafta sonu Pazar günü yapılacak olan "Dikey Geçiş Sınavı (2021DGS)" saatlerinde vatandaşların gürültü kirliliği yapmamaları istendi.
Yapılan açıklamada, “T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde yapılacak olan "Dikey Geçiş Sınavı (2021DGS)" 11 Temmuz 2021 Pazar günü ilimizde de sınav binalarında gerçekleştirilecektir. Sınav yapılacak binaların yakınında sınav süresince otoların klakson çalmaları, ambulans, itfaiye araçlarının sirenlerinin çalışması, her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlama vs. konvoylarının oluşturulması, bina yıkım ve hafriyat çalışmaları ile seyyar satıcı gürültüleri ve benzeri her türlü gürültünün yapılmaması gerekmektedir” denildi.

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