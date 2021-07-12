İş makinesi kum çıkarırken Karasu'ya düştü

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ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da nehirden kum çıkarırken kayan iş makinesi, suya gömüldü. Operatör ise son anda atlayarak kurtuldu.

Üzümlü Belediyesi´ne ait iş makinesi, Altınbaşak beldesinde Karasu Nehri´nden kum alırken kayıp suya gömüldü. Operatör Hasan Akdağ atlayarak kurtuldu. Olayın ardından iş makinesi, DSİ Erzincan Şube Müdürlüğü'ne ait araçlarla sudan çıkarıldı. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA

2021-07-12 10:23:20



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