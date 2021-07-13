(Özel) Sıcaktan bunalan Erzincanlılar Ekşisu’ya akın ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Sıcaktan bunalan Erzincanlılar Ekşisu’ya akın ediyor

İHA

(Özel) Sıcaktan bunalan Erzincanlılar Ekşisu’ya akın ediyor

Erzincan’da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar Ekşisu Mesire Alanı’na akın ediyor. Kademeli normalleşme süreciyle birlikte Ekşisu, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı hava sıcaklıklarının artmasıyla yoğun ilgi görüyor. Mesire alanında bulunan küçük havuzda çocuklar yüzerek serinlerken aileleri ise ayaklarını suya sokup ferahlamaya çalışıyor. Erzincan’ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar mangal yakmanın yanında şifalı olduğu söylenen suya girerek eğleniyor.
Gümüşhane’den Erzincan’a gelen Şuayip Serdar bu suyun kıymetinin bilinmesinin önemini vurgulayarak, “Gümüşhane’den geliyorum öyle şifalı olduğunu söylediler uğradık biz de. Çocuklarda böyle suyun içerisinde serinlemeye çalışıyoruz. Erzincanlılar bu suyun kıymetini bilsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında şehit ailesi ve gazi hane ziyaretleri yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında şehit ...
Erzincan’da 40 bin kişinin yaşadığı yerleşkede itfaiye müfrezesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Erzincan’da 40 bin kişinin yaşadığı yerleşkede ...
Erzincan'da 2021 Haziran ayında 278 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da 2021 Haziran ayında 278 konut satıldı
İş makinesi kum çıkarırken Karasu'ya düştü
YEREL HABERLER İş makinesi kum çıkarırken Karasu'ya düştü
Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu Fırat Nehri 3 ülkeye hayat veriyor
YEREL HABERLER Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu Fırat Nehri 3 ülkeye ...
Erzincan zabıtasından dilenci avı
YEREL HABERLER Erzincan zabıtasından dilenci avı
Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'
YEREL HABERLER Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'
Tır şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, 160 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Tır şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, 160 ...
Atlı ve drone'lu kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Atlı ve drone'lu kurban yakalama timi bayrama ...