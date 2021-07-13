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Nostaljik bir seyahat fenomeni: Doğu Ekspresi 1,5 yıl aradan sonra muhteşem manzara eşliğinde özlenen masalsı yolculuk yeniden başladı

İHA

Nostaljik bir seyahat fenomeni: Doğu Ekspresi 1,5 yıl aradan sonra muhteşem manzara eşliğinde özlenen masalsı yolculuk yeniden başladı

Pandemiden önce ünü yurtdışına kadar uzanan ve adeta fenomen haline gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından AnkaraKars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yeniden masalsı yolculuk yaptırmaya başladı. Ankara’dan hareket eden Doğu Ekspresi, muhteşem manzara eşliğinde bugün Erzincan Tren Garına ulaştı.
Türkiye’de korona virüs (Covid19) salgınından dolayı uzun süre ara verilen Doğu Ekspresi’nin ilk yolcuları Ankara’dan Kars’a hareket etti. Doğu ekspresinin geçiş güzergâhında bulunan Erzincan’da özellikle turizmcilerin uzun süredir beklediği seferler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı’nca alınan karar gereğince bugün itibarıyla Ankara’dan hareket ederek Kars’a doğru yol alıyor. Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergâhı AnkaraKırıkkaleKayseriSivasErzincanErzurumKars'tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 1015 dakikaya kadar çıkabiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 28 Mart 2020'den itibaren seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin ilk etapta 12 Temmuz'dan sonra hizmete başlayacağını söylemişti. Yaklaşık 1, 5 yıldır durdurulan seferlerine yeniden başlayan Doğu Ekspresi bugün Erzincan’a vardı. Yabancı turistlerin de ilgi odağı olan masalsı yolculuktan yolcular oldukça memnun. Hasretle bu günü bekleyen yerli ve yabancı turistler yaklaşık 25 saat sürecek olan yolculuk için sıraya giriyor.
Tren biletlerinin pulman 55 TL, kuşetli 75, çocuklar ise yüzde 50 indirimli olacak. Öğrenci 21 yaş altı 50, 60 yaş üzeri vatandaşlar ise 50 TL'den bilet alabilecekler.
Trende seyahat eden Kanada uyruklu bir gezgin Doğu Ekspresinin muhteşem olduğunu kaydederek herkese tavsiye etti.

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