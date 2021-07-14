Erzincan TSO whatsapp iletişim hattı hizmete girdi

Gelişen teknolojiye ayak uydurarak yenilikleriyle üyelerine daha aktif bir hizmet sağlamayı hedefleyen Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, son olarak WhatsApp İletişim Hattı hizmetini başlattı. Üyeler, taleplerini, önerilerini ve sorularını (0446) 224 28 34 numaralı WhatsApp hattından aktarabilecekler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, “Gelişen ve değişen dünyada teknolojinin doğru ve etkin kullanımı son derece önemlidir. Özellikle pandemi sürecini yaşarken iş ve işlemlerde alışmış olduğumuz düzenin yerini yeni bir düzenin aldığını gördük, yaşadık. Bizler göreve geldiğimiz 2018 yılında da üyelerimize hizmette kaliteyi artırmak adına, teknolojiyi nasıl daha etkin kullanabiliriz diye araştırmalarımızı yapmaktaydık. Akabinde online belge uygulamasını başlatmıştık. Üyelerimiz Odaya gelmeden belgelerini ücretsiz olarak Online sistem üzerinden alabiliyorlar. Bunun haricinde online ödeme uygulamasını da başlatmıştık. Bu uygulamalarımız ile üyelerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu sene de hizmet kalitemizi artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında bir yenilik daha yaparak, WhatsApp iletişim hattını aktif hale getirdik. Bu sayede üyelerimiz soru, görüş ve önerilerini WhatsApp aracılığıyla bizlere kolayca iletebilirler. Bunun haricinde diğer sosyal medya hesaplarımızı da daha aktif bir şekilde kullanmaktayız. Teknolojiyi en iyi ve etkin şekilde kullanarak, hep ileriye bakarak, en iyisini yapmayı hedefleyerek attığımız bu adımların Odamız ve üyelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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