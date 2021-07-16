Erzincan’da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

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Erzincan’da Kurban Bayramında 3 gün nöbetçi fırınlar açıklandı.

Erzincan Belediyesince yapılan açıklamada nöbetçi fırınların listesi şu şekilde yer aldı:



“Bayramın 1. günü / 20.07.2021 Salı

Geçit Ekmek Fırını Geçit Mah.

Mevlana Ekmek Fırını Halitpaşa Mah.

Yıldız Ekmek Fırını Fatih Mah.

Sevcan Ekmek Fırını Buğday Meydanı

Ertuş 2 Ekmek Fırını Kırklar Cad.

İlk Yıldız Ekmek Fırını 13 Şubat Cad.

Toklu Ekmek Fırını Demirkent Mah.

Ekmekçim Fırını Mimar Sinan Mah.

Bozoğlu Ekmek Fırını Kavakyolu Mah.

Çötenoğlu Ekmek Fırını Kızılay Mah.



Bayramın 2. günü / 21.07.2021 Çarşamba

Osmanlı Fırını Çukurkuyu Mah.

Eksaş Ekmek Fırını İplik Fabrikası Cad.

Kök Ekmek Fırını Keresteciler Sitesi

Erhan Ekmek Fırını Akşemsettin Mah.

Eğinlioğlu Ekmek Fırını Merkez Çarsısı

İkizler Fırını Demirkent Mahallesi

Yıldız 1 Ekmek Fırını Akşemsettin Mah.

Mis Ekmek Fırını Adnan Menderes Cad.

Çorlu Ekmek Fırını Yavuz Selim Mahallesi

Aydın Ekmek Fırını Ordu Caddesi



Bayramın 3. günü / 22.07.2021 Perşembe

Gül Ekmek Fırını Ordu Caddesi

Merkez Ekmek Fırını Milli Egemenlik Bulvarı

Gümüşhane Ekmek Fırını Kavakyolu Mah.

Er Mercan Ekmek Fırını Mimar Sinan Mahallesi

Ertuş 1 Ekmek Fırını Buğday Meydanı

Can Mercan Ekmek Fırını Kızılay Mahallesi

Ulalar Ekmek Fırını Ulalar Mahallesi

Karadeniz Ekmek Fırını Demirkent Mahallesi

Somuncu Baba Ekmek Fırını Barbaros Mahallesi

Kardeşler Fırını V.Recep Yazıcıoğlu Cad.

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