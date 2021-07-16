Erzincan’da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

Erzincan’da Kurban Bayramında 3 gün nöbetçi fırınlar açıklandı.
Erzincan Belediyesince yapılan açıklamada nöbetçi fırınların listesi şu şekilde yer aldı:
“Bayramın 1. günü / 20.07.2021 Salı
Geçit Ekmek Fırını Geçit Mah.
Mevlana Ekmek Fırını Halitpaşa Mah.
Yıldız Ekmek Fırını Fatih Mah.
Sevcan Ekmek Fırını Buğday Meydanı
Ertuş 2 Ekmek Fırını Kırklar Cad.
İlk Yıldız Ekmek Fırını 13 Şubat Cad.
Toklu Ekmek Fırını Demirkent Mah.
Ekmekçim Fırını Mimar Sinan Mah.
Bozoğlu Ekmek Fırını Kavakyolu Mah.
Çötenoğlu Ekmek Fırını Kızılay Mah.
Bayramın 2. günü / 21.07.2021 Çarşamba
Osmanlı Fırını Çukurkuyu Mah.
Eksaş Ekmek Fırını İplik Fabrikası Cad.
Kök Ekmek Fırını Keresteciler Sitesi
Erhan Ekmek Fırını Akşemsettin Mah.
Eğinlioğlu Ekmek Fırını Merkez Çarsısı
İkizler Fırını Demirkent Mahallesi
Yıldız 1 Ekmek Fırını Akşemsettin Mah.
Mis Ekmek Fırını Adnan Menderes Cad.
Çorlu Ekmek Fırını Yavuz Selim Mahallesi
Aydın Ekmek Fırını Ordu Caddesi
Bayramın 3. günü / 22.07.2021 Perşembe
Gül Ekmek Fırını Ordu Caddesi
Merkez Ekmek Fırını Milli Egemenlik Bulvarı
Gümüşhane Ekmek Fırını Kavakyolu Mah.
Er Mercan Ekmek Fırını Mimar Sinan Mahallesi
Ertuş 1 Ekmek Fırını Buğday Meydanı
Can Mercan Ekmek Fırını Kızılay Mahallesi
Ulalar Ekmek Fırını Ulalar Mahallesi
Karadeniz Ekmek Fırını Demirkent Mahallesi
Somuncu Baba Ekmek Fırını Barbaros Mahallesi
Kardeşler Fırını V.Recep Yazıcıoğlu Cad.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.