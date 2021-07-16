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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartal ve Beylikdüzü Belediye Başkanları, Erzincan’da gazetecilerle bir araya geldi

İHA

Kartal ve Beylikdüzü Belediye Başkanları, Erzincan’da gazetecilerle bir araya geldi

İstanbul’un Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Erzincan’da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Aslen Erzincanlı olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı vesilesiyle baba ocağına geldi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı da Erzincan’da ağırlayan Yüksel, CHP Erzincan İl Başkanlığının organizasyonuyla bir otelde gazetecilerle kahvaltıda buluştu.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Uzun zaman sonra planlı olarak memleketime geldim. Daha önce böyle günübirlik ziyaretlerim olmuştu. O yüzden bir araya gelememiştik. Bildiğiniz üzere bir de pandemi sıkıntısıyla yaklaşık 1,5 yıldır hep birlikte mücadele ediyoruz. Onun sıkıntısını yaşadık. O yüzden kendi ilçemizde İstanbul'da sorumluluklarımız çok yüksek olduğu için buraları ziyarete edemedik. Şimdi bayram vesilesiyle annem ve babam buradayken onların bayramını kutlamaya geldim. Aslında el öpmeye geldim, gelmişken de hemşehrilerimle buluşmak istedim. İlk önce siz değerli basın mensupları ile bir araya gelip kahvaltı yapıp 2 yıl gelemememin belki de bir telafisini yapmak istedim. Ardından da sizden sonra da vali, belediye başkanı, emniyet müdürü, il jandarma komutanlığı, kısacası Erzincan'daki kamu görevlilerine bir ziyaret yaparak İstanbulErzincan arasındaki etkileşimi, iletişimi, güzelliği, duyarlılığı yapılacak hizmetleri ya da yapılabilecek her hangi noktada güzellikleri katabilmek için ilişkileri temaslara başladık, İşin özü bu aslında. Ama bu ziyaretlere başlamadan önce de sizlerle beraber bir araya gelip hasret gidermek de istedik, kısacası memleketimize geldik. Erzincan'da yaşayan yolu İstanbul'a düşen Kartal'daki hemşehrileriyle buluşmak isteyen birçok burada komşumuz, dostumuz var. Bildiğiniz üzere en az Erzincanlılar kadar Kartal'da bir Erzincan'ın nüfusu var. Dolayısıyla iki vatan diyebiliriz Kartal içinde.” dedi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’da, “Ben de Erzincan'da olmaktan başkanımın misafiri olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. İstanbul'da görev yapan belediye başkanlarıyız. Benim iki tane güzel Erzincanlı kardeşimiz var, ikisi ile de aslında İstanbul'da güzel hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Benim bugün burada olmam biraz bir tesadüf oldu. Hem Gökhan başkanımla burada buluşmuş olduk hem de Tunceli'de bir kız isteme durumumuz var. İstanbul'da bulunan Erzincanlı komşularımız var, biz de onlara orada hizmet üretiyoruz. İl başkanımızın da dediği gibi biz sadece İstanbul'da hizmet üretmiyoruz yaptığımız hizmetlerle aslında Türkiye'ye Türkiye'nin farklı noktalarına örnek olma çabası içerisindeyiz. Güzel bir birliktelik var aslında İstanbul'da. İmamoğlu'nun önderliğinde güzel bir birlikteliğimiz var, 14 tane Cumhuriyet Halk Partili belediyenin aslında. Bu pandemi döneminde Gökhan başkanım da onu söyledi sosyal belediyeciliğin aslında belediyelerde nasıl yapıldığını nasıl yapılması gerektiğinin üzerine temas eden unu vatandaşlarına anlatan bir belediyecilik ve nefesi ile yol yürüyoruz. Tabii bizim bulunduğumuz bölgede önceliklerimiz var. Gönül ister ki Türkiye'nin dört bir tarafına fayda sağlayalım, katkı sağlayalım. Gökhan başkanımın da dediği gibi bir dizi temaslarımız olacak Erzincan'da. Burada il örgütümüz için faydalı temaslarda bulunuruz. Bizler yöneticiyiz, yerelde siyaset yapıyoruz. Umarım Erzincan'da da güzel hizmetler vatandaşlarla buluşur. Ben de burada olmaktan bir kez daha mutlu olduğumu ifade ederek sözlerimi bitirmiş olayım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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