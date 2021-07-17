Emniyet Müdürü Kurt: “Şer odaklarına asla fırsat vermeden gece gündüz demeden çalışacağız”

Erzincan Emniyet Müdürü olarak görev başı yapan Kenan Kurt, vatanın bekası milletin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışan şer odaklarına asla fırsat vermeyeceklerini kaydederek bu uğurda gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, göreve başladıktan sonra yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“07 Temmuz 2021 tarihli ve 2021/307 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olduğum görevime başlamış bulunmaktayım. Her yönüyle muhteşem güzellikler ihtiva eden bu şehirde, öncelikle siz değerli halkımıza hizmet edecek olmanın büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini belirtmek istiyorum.

Halkın yanında olmadığı hiçbir emniyet biriminin gerekli başarıyı gösteremeyeceğinin bilincinde olarak, vatandaşlarımızın bize vereceği destek ile sağlayacağımız birlik ve beraberlik atmosferi ilimizin sorunlarının giderilmesine de öncülük edecektir.

Vatanımızın bekası milletimizin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışan şer odaklarına asla fırsat vermeyecek, bu uğurda gece gündüz demeden çalışacağız. Erzincan’da bu onurlu görevi devraldığım önceki İl Emniyet Müdürümüz Bülent Şensoy’a ilimize ve teşkilatımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki hayatında ailesi ile birlikte sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

Bu duygu ve düşüncelerle; sizlere şahsım ve teşkilatım adına saygılarımı ve selamlarımı sunuyor, halkımızın huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Etrafı dağlı, ortası bağlı, rüzgârı sert, insanı mert can Erzincan’da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

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