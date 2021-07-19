Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan'da minibüsün bariyere çarpması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, ErzincanSivas kara yolu Kemah kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Ankara'dan memleketleri Ağrı'ya gittikleri esnada M.N.A (28) idaresindeki 06 CDR 874 plakalı minibüs bariyere çarparak sıkıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile aynı aileden 5'i çocuk, Y.A (39), V.A (27), E.N.A (8), M.E.A (7), Y.A (2), M.A (1), F.A (13) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.