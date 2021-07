Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı isim değişikliği töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: ” 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Erzincan Havalimanının yeni ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı oldu. İsim değişikliği töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik” dedi.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 14 Nisan’da 86 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası, merhum siyasetçinin isminin Erzincan Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak Erzincan Havalimanı’nın ismi, “Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı” olarak değiştirildi.

Bugün yeni ismiyle Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda isim değişikliği töreni düzenlendi. Törene kent protokolü, Yıldırım Akbulut’un yakınlarının yanısıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’da katıldı.

Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, “14 Nisan’da kaybettiğimiz, Türk siyasi tarihinde saygınlığıyla yer edinmiş, Erzincan’ın yetiştirdiği kıymetli devlet adamlarından biri olan eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Yıldırım Akbulut’un ismini ilelebet yaşatmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Erzincan Havalimanı’nın adını Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirdik.

Merhum Yıldırım Akbulut, siyasette sivilleşme çabalarının yaşandığı yıllarda merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın en yakın yol arkadaşı oldu. Milletvekilliği, Bakanlık, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık ile aziz milletimize hizmet yolunda en üst düzeylerde görevler ifa etti. Siyasetin zorlu şartları arasında mütevazı, dürüst ve nezaketli kişiliğinden bir şey kaybetmeden ve ömrü boyunca bunlardan taviz vermeden milletimizin gönlünde müstesna bir yer edindi. Yıldırım Akbulut, her zaman değerli hizmetleriyle anılacaktır. Bu vesileyle kendisine yeniden Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

2003 yılından bu yana, yılmadan, yorulmadan, ülkemizin ulaşımda, haberleşmede, bilişimde, dünyayla rekabet edebilmesi, insanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi yolunda gösterdiği özverili çalışmalar ile ulaşım ve iletişim alanında adeta çağ atladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 Trilyon 108 Milyar Lira yatırım yaptık. Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz arasında; Türkiye’yi, ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz. Nihai hedefimiz; millî ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek Bütünsel Kalkınmayı hayata geçirmek. Bunun için de Türkiye’yi Orta Koridor’da lider, dünyada ise en büyük lojistik güce dönüştürmek için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İzmirİstanbul, AnkaraNiğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projeleri bu hedefleri hayata geçirmek için tamamladık ve hizmete sunduk.

Çok yakın bir zamanda da Türkiye’nin lojistik bir süper güç olmasına çok önemli katkı sunacak Kanal İstanbul’un temelini attık. Bu dev prestij projelerin yanı sıra; Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık. Bölünmüş Yol uzunluğumuzu 2023 yılında 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bölünmüş yol yapımına ağırlık verdiğimiz gibi tek yolların da fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi çalışmalarına da ağırlık vererek 15 bin kilometre tek yol tamamladık.

Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza ise bin 809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 2003 öncesi 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu 708 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 617 kilometreye yükselttik. Demiryollarında reform sürecini başlattık. 2003 yılına kadar el değmeyen demiryollarının tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettik. Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmaray’la iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. BaküTiflisKars Demiryolu hattını açarak Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık.

“26 olan havalimanı sayımızı 56’ya yükselttik.”

50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya çıkartarak hava yoluyla dünyada en çok destinasyona uçan ülke olduk. Kapasitemizi artırarak, lojistik hareketliliği daha etkin ve verimli yönetebilmek adına, denizlerimiz ve limanlarımızda da atılımlar gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda açılışını yaptığımız Filyos Limanı’mızın yanı sıra, Çandarlı ve Mersin limanlarımızda genişletme çalışmalarımızı en hızlı zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Rize İyidere Lojistik Limanımızı hizmete almak için de çalışmalarımız hızla sürüyor. Önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bir yatırım Kanal İstanbul’un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi; limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray’ı ve büyüyen endüstrisiyle, Avrasya’nın ekonomi, finans, ticaret merkezi olacak. 19 yıl öncesini düşünün; Erzincan’a yapılan yatırımları anımsayın. AK Parti hükümetleri iktidara gelmeden önce sadece 14 km bölünmüş yol yapılmıştı. Biz, 339 km daha bölünmüş yol yaparak toplamda 353 km’ye ulaştık. Erzincan’ı; Erzurum, Gümüşhane ve Sivas’a bölünmüş yollarla bağladık. Türkiye’yi doğudan batıya bağlayan Kuzey TETEK yolunun merkezini Erzincan yaptık. Bugün, 3 milyar 113 Milyon lira üzerinde proje bedeli ile; RefahiyeKuruçayİliç Yolu, KemaliyeDutlucaArapgirYolu, Refahiye(ErzincanKelkit) Ayrımı Yolu, BaşköyÇayırlıMercan yolunda Turnaçayırı Köprüsü yapımı gibi 7 ayrı karayolu projemizde devam ediyor. Şu anda SivasErzincan Hızlı Demiryolu Proje çalışmalarımızda devam ediyor. Şu an bulunduğumuz modern ve estetik mimarisi ile sizlere hizmet veren havalimanımızda yine AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı. Diğer tüm yatırımlarında olduğu gibi bu dev eserde de AK Parti Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım’ın büyük emeği ve alın teri var. Yeni adı olan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanımız bundan sonra hizmet kalitesini daha da arttırarak hizmet vermeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Türk siyasetinin müstesna ismi merhum Yıldırım Akbulut’un adının her daim Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı ile gönlümüzde yaşamasını ve ilelebet unutulmamasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Karaismailoğlu’nun ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’da halka hitapta bulundu.

Yıldırım, korona virüs pandemi sürecine değinerek, “Bundan sonra mecbur kalmadıkça genel olarak ülke çapında kısıtla yapmayı arzu etmiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek isim değişikliği töreni son buldu.

