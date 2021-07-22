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Başkan Yüksel, Başbağlar köyünde şehit edilen 33 vatandaşın kabirlerine karanfil bırakıp dua etti

İHA

Başkan Yüksel, Başbağlar köyünde şehit edilen 33 vatandaşın kabirlerine karanfil bırakıp dua etti

Kurban Bayramı dolayısıyla Erzincan'da bulunan ve bir dizi ziyarette bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 5 Temmuz 1993’te Erzincan’a bağlı Kemaliye İlçesinin Başbağlar köyünde gerçekleştirilen katliamda şehit edilen 33 vatandaşın kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.
Başbağlar Müze ve Kültür Evinde Başkan Yüksel'e katliamdan yaralı olarak kurtulan aynı zamanda katliamın tek tanığı olan köy muhtarı Ali Akarpınar, köye yapılan baskını ve yaşananları anlattı.
28 yıl geçmesine rağmen katliamın acısının hala dinmediğini ifade eden Başkan Yüksel, "Temmuz ayı acıları hala taze. 28 yıl geçmesine rağmen kabukları kurumayan acılar. Sivas'ta yakıldık Başbağlar'da vurulduk. Tüm acılarımız ortak. Amacımız kardeşliğimizin pekişmesi. Acının tarafı olmaz. Acılarımız da sevinçlerimiz de ortak değerimiz çünkü Erzincan kardeşliğin şehri." dedi.
Köy muhtarı Ali Akarpınar, 5 Temmuz anması günü dışında köylerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek Başkan Yüksel'e teşekkür etti.
Daha sonra Müze ve Kültür Evi’nin Ziyaretçi Defterine duygu ve düşüncelerini yazan Başkan Yüksel şu ifadelere yer verdi;
"Bugün, ziyaretinde bulunduğum Başbağlar köyünde ülke tarihimizin en acı olaylarından biri yaşanmıştı. Her zaman bu acıyı andığımızda söylediğimiz gibi 2 Temmuz Sivas, Madımak'ta yandık, 5 Temmuz Erzincan, Başbağlar'da vurulduk. Bu oyunları bozmak için bu acıları hissedip kardeşlik tohumlarını yeşertmeye devam etmeliyiz. Bu ülke hepimizin. Kısacası çok büyük oyunlar oynandı ülkemizde. Kardeşi kardeşe düşürdüler. Öyle tarifsiz acılar yaşattılar ki kardeş kavgası devam etsin. Türk Kürt, Alevi Sunni diyerek ölümler yaşattılar insanlığa. Bu oyunları bozmak için bu acıları hissedip kardeşlik tohumlarını yeşertmeye devam etmeliyiz. Bu ülke hepimizin, paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Kardeşliğimizi devam ettirebilmek için birbirimizi sevmeye devam etmeliyiz ama en önemlisi çok çalışmaya devam etmeliyiz. Bir hemşehriniz olarak yaşadığınız acıyı derinden yaşıyor ve hissediyorum. Sorumluluğum gereği yanınızda olmaya, kardeşliğimizi büyütmek için daha çok çalışmaya devam edeceğim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Yurtta sulh, cihanda sulh." ilkesiyle birbirimizi sevmeye ve vatanını çok seven, en çok çalışandır ilkesiyle çok çalışmaya devam edeceğiz."
Müze ziyareti sonrası Başbağlar Şehitlik Anıt’ını ziyaret edip saygı duruşunda bulan Yüksel, Başbağlar Şehitliğine geçerek en genci 13 en yaşlısı 74 yaşında olan 33 Şehidin mezarını tek tek ziyaret ederek karanfil bırakıp dua okudu.
“Başbağlarlı çocuklardan duygu yüklü mektup”
Şehitlik çıkışı Başbağlar katliamında babası ve yakınlarını kaybeden Cabbar Özdemir isimli köy sakini ile karşılaşan Başkan Yüksel, Özdemir’in kısıtlı imkanlara sahip derneğin yapamayacağını ifade etmesi sonrası mektubun kendisine verilmesini istedi. Başbağlarlı miniklerin yazdığı mektubu okurken duygusal anlar yaşayan Başkan Yüksel, parkı yapacağını ve açılışı mektubu gönderen miniklerle beraber gerçekleştireceğini ifade etti.
"Köydeki vatandaşlarla bayramlaşıp çocuklara kitap ve oyuncak dağıttı."
Ziyaretinde köyün ileri gelenleri ve sakinleri ile bayramlaşan Başkan Yüksel, Muhtar Ali Akarpınar'dan köyün sorunları dinleyip tören alanında kullanılmak üzere branda ve çocuklar için park yapma sözü vererek çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti.
Eski dernek başkanı Şerif Gül, Başkan Yüksel'e ziyaretinden dolayı günün anısına Türk Bayrağı gravürlü saat hediye etti.

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